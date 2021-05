TYLKO NA PUDELKU: Agustin Egurrola upomniany za choreografie Oli Nowak w "Dance Dance Dance": "Kręcą się wokół ZDEJMOWANIA GARDEROBY"

Eliza 1 godz. temu zgłoś do moderacji 3 6 Odpowiedz

No i po co nakręcać te opowieść o Nastu? Ludzie, którzy się nadmiernie tym tematem ekscytują wyzywając ja to maja dopiero problemy. A potem wszyscy tacy swieci i albo sami oglądają porno, co jest ok, albo najeżdżają na nią, ale już ci co udostępniają jej filmy to nietykalni. Lepiej się zastanowić co tu jest faktycznym problemem.