Daniel Majewski NAGRAŁ PIOSENKĘ po hiszpańsku! "Szybki jak Lambo, masywny jak Jumbo..."

Nie mam insta, fejsa, tiktoka. Czasami przeglądam profile warte uwagi. Po prostu uciekam przed tym zepsutym światem jak się da. Oczywiście lubię się czasem powygłupiać, posłuchać muzyki popularnej. Ale to? Co to ma być? I to machanie stówkami? Komu on chce coś udowodnić sobie czy nam? Przykre to wszystko. Cały świat jest smutny i wstrętny.