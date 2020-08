Horror Deynn i Majewskiego na Malediwach: "WIAŁO CENTRALNIE W NASZ DOMEK!"

Mmoonika 20 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Wszystko jak z taniego filmu dla dorosłych .... Kazda osoba jest piekna wystarczy dbac o siebie umyc sie uczesać zadbac o paznokcie (w naturalnu sposob) , jakos fajny perfum,. Delikatny makijaż z naciskiem na delikatny! I to wystarczy po co botoksy wypełniacze.... Doczepiane rzęs... I sama niewiem co jeszcze! Żeby sie facetom podobac zeby ktos na mnie zwrócił uwage... Jesli tak ma byc to tak bedzie faceci i tak zwrócą na Ciebie uwage nawet bez makijażu, a jesli jakas firma nedzie chciała żeby cos zareklamowac toni tak sie zgłosi... A po co komu kolejna "palstikowa gwiazdka" niepoważne to jest co sie dzieje .... Jak wychodzę z domu i widze gosci napakowanych idacych na silownie... Kazy z brodą (na drwala;)) i z nienaturalną muskulaturą.... A wiem jak wyglądają osoby które dłuuuugo ćwiczą "na sucho" i wiem jak wyglądają osoby "po 'wzmacniaczach "" sterydy itd. ... I wiem tez jak te osoby po sterydach maja zrytą banię... Ze strach obok nich przejsc...no ale niecn kazdy robi co chce zobaczhmy za 15lat jak wygladają.... Pozdro:))