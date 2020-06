Sylwester Wardęga znów ATAKUJE Daniela Majewskiego: "Zastrzegł nazwę Deynn NA SWOJE NAZWISKO!"

Reputacja Deynn i Majewskiego już raz została mocno nadszarpnięta, ale dzięki założeniu fundacji i miesiącach "rehabilitowania się" w oczach fanów, udało im się wrócić do czołówki rodzimych influencerów. Nad parą celebrytów znów zbierają się czarne chmury i nic nie wskazuje na to, by udało im się powstrzymać kolejne publikacje dotyczące ich życia.

Głośne zerwanie współpracy z firmą kosmetyczną i zbliżający się proces w sądzie to nie koniec problemów "fitnesiarzy". Na Majewskich szczególnie cięty jest też Sylwester Wardęga. YouTuber nagrał już kilka filmów, w których "demaskuje" działalność Daniela. W najnowszym wideo twórca internetowy pokazał dowody wskazujące na to, że Majewski zastrzegł pseudonim artystyczny swojej ukochanej na swoje nazwisko i ma do niego wyłączne prawo gdyby doszło do rozwodu.