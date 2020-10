Odpicowani Deynn i Majewski relacjonują ślub siostry Daniela: nawilżające maseczki, zdjęcia z panną młodą i... masaż stóp

Jakiś czas temu w mediach pojawiły się pogłoski, że związek Deynn i Majewskiego przeszedł już do historii. Na początku września zarówno Surma, jak i jej mąż znacznie ograniczyli relacjonowanie swojej codzienności na Instagramie. Plotkowano również, że celebrytka miała samotnie zameldować się w jednym z wrocławskich hoteli, co miało tylko potwierdzać jej wyprowadzkę od partnera. Ostatecznie Deynn w rozmowie z Pudelkiem stanowczo zaprzeczyła rozstaniu - nieobecność w mediach społecznościowych tłumaczyła problemami zdrowotnymi i przy okazji zapewniła, że Daniel jest dla niej ogromnym wsparciem.

Wygląda na to, że Deynn i Majewski postanowili raz na zawsze uciąć wszelkie pogłoski o kryzysie w związku. W czwartek mieszkający na co dzień we Wrocławiu influencerzy pochwalili się wspólną wyprawą do stolicy. W jednej z instagramowych relacji, porównując wielkość bagażu swojego i męża, Deynn zdradziła, że na tę wycieczkę zabrała ze sobą "dwie kreacje na ślub".