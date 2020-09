Przerażona wizją medialnej afery Deynn tłumaczy się z internetowej nieobecności i BRAKU OBRĄCZKI: "Od tygodnia UMIERAŁAM"

Faktem jest jednak, że informowanie fanów o nowinkach z życia stało się ich znakiem rozpoznawczym. Fani zauważyli więc, że od kilku dni zarówno Deynn, jak i Daniel Majewski wyraźnie zamilkli w mediach społecznościowych. Od tygodnia na profilu celebrytki nie pojawił się nowy post, a jej luby bardzo oszczędnie publikował nowe Instastories. Co więcej, z ich profili miała zniknąć informacja o związku, przez co fani sądzili, że mogło dojść do rozstania.