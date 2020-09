TYLKO NA PUDELKU: Deynn i Majewski jednak się NIE ROZSTALI! "Ogromne i jedyne wsparcie"

Deynn jest jedną z tych celebrytek, którym raczej nie zdarza się dłużej niż przez jedną dobę nie opublikować czegokolwiek w sieci. Dlatego też, gdy Marita "zamilkła" na swoim instagramowym profilu na okrągły tydzień, fani zaczęli się poważnie martwić. Dodatkowo niezbyt wylewny w internecie był także Majewski , który ograniczał się jedynie do krótkich nagrań będących zazwyczaj wywiązywaniem się z podjętych współprac.

LM96 broni Deynn i Majewskiego: "Nie możemy wchodzić komuś w życiu prywatne"

Postanowiliśmy osobiście skontaktować się z Maritą i dopytać, o co właściwie chodzi.

Już wszystko okej. Nie byłam w żadnym hotelu, to jakaś głupia ściema... - wyznała na wstępie w rozmowie z Pudelkiem , tłumacząc, co dokładnie jej dolegało:

Migrena przedsionkowa , tydzień z łóżka się nie ruszałam, oprócz jazdy na kroplówki. Za kilka dni okaże się, co się dzieje, czy coś we mnie siedzi... - zdradza pełna obaw instagramerka i dodaje:

Ale uznaję to za wielki komplement, gdy tydzień mojej nieaktywności w internecie starcza do tego, by była taka "burza" - mówi z dumą, zapewniając, że pomiędzy nią a Danielem wszystko jest w jak najlepszym porządku: