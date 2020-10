Daniel Martyniuk buszuje w dziale owocowo-warzywnym z pomocną Faustyną

Nieustraszony Daniel nie miał zamiaru przyodziać w popularnym dyskoncie maseczki, ale w końcu namówiła go do tego Faustyna. Ona jednak sama z niej zrezygnowała...

Daniel Martyniuk** nie daje za wygraną. Krnąbrny syn "króla disco polo" błaga o atencję mediów w typowy dla siebie sposób - za sprawą kolejnych ekscesów, patologicznych zachowań, wyzwisk i oszczerstw kierowanych w stronę byłej już małżonki, **Eweliny z Russocic.

Jak więc można wnioskować, być może to już coś więcej niż tylko przyjaźń. Sam Daniel zasugerował nawet niedawno, że wspominana przez niego tajemnicza "Hiszpaneczka", z którą się spotyka, to właśnie Faustyna. Nic też nie wskazuje na to, by byli (?) zakochani zerwali ze sobą kontakt, bowiem po raz kolejny zostali razem przyłapani. Tym razem... na zakupach w popularnym dyskoncie.