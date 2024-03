Daniel Martyniuk stanął przed sądem. Zapadł WYROK

Renata 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

A był taki Kazik z Kruszyn, co jak wydarł głos, to na całą wioskę było go słychać, bo niosło się po rzece. A urodził mu się syn, ojciec go namawiał, żeby w domu śpiewał,ale nie chciał. Aż któregoś dnia kiedy wracał z Jadźką z zabawy, to głos się poniósł po rzece,i od tej pory syn ma to po ojcu.