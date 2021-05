Daniel Martyniuk tłumaczy się z POPIJAWY na białostockim rynku: "Po prostu SIEDZIAŁEM I PIŁEM PIWO"

Baddy 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Nie wiem o co całe halo, zrobiono już z tego chľopaka prawie antychrysta... a to zwykły normalny człowiek, który lubi sobie od czasu do czadu wypić piwo, ale ludzie robią z niego od razu niewiadomo co, bo ma sławnego ojca... szkoda, że w dobie dzisiejszych czadów, gdzie w telewizji można zobaczyć prawdziwą patologie, w programach typu warsaw shore i onne hotele i kurorty, ganie sie tego chłopaka... on to jest pikuś przy tych wszystkich prawdziwych patocelebrytach, serio... a głównie piszą o nim negatywnie osoby co nie mają chyba co robić z czasem wolnym albo po prostu boli och to ze tak sie akurat urodził i nie musi pracować