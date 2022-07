Daniel Martyniuk z Faustyną pozdrawiają ze wspólnych wakacji (FOTO)

Daniel Martyniuk to dość kontrowersyjna postać polskiego show biznesu, który do tej pory miał w zwyczaju przesadzać z hulaszczym trybem życia. Ostatnie miesiące dla Zenka Martyniuka oraz jego żony Danuty nie należały do najłatwiejszych. Wszystko zaczęło się od tego, że ich syn został skazany za załamanie zakazu kierowania pojazdami na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu, otrzymał także 10 tysięcy złotych grzywny oraz 6-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. A to był dopiero początek jego kłopotów.