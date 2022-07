Danuta Martyniuk dogląda niesfornego Daniela na weselu. Bawił się z przyjaciółką (FOTO)

Amilka 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Bo w takim przypadku dziecku trzeba postawić ultimatum. Moja mama, za co jestem jej bardzo wdzięczna, "nie miała litości" (prawidłowo), co się upiłam, to telefon po zaprzyjaźnionych policjantów i izba wytrzeźwień, nie działało, no to pach oskarżenie o znęcenie się - znęcanie się to nie tylko bicie, jak alkoholik się non stop się upija, po pijaku wyzywa , non stop żyjesz w strachu, że go zastaniesz martwego albo dom wyleci w powietrze to TEŻ jest znęcanie - pamiętajcie. Po oskarżeniu przymusowy odwyk, na który doprowadzają Cię w kajdankach, Wtedy dopiero poczułam swoje dno. Przestałam pić, to było 4 lata temu. Sprawa została umorzona. Ja mam dobrą pracę w korporacji, niedługo biorę ślub, niedawno przeprowadziłam się do nowego mieszkania, idę na kolejne studia, mamie nigdy się nie odwdzięczę, a ona jest teraz szczęśliwa jak nigdy. Niańczenie, bronienie do niczego dobrego nie doprowadzi.