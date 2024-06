Daniel Olbrychski udzielał wywiadu reporterce TV Republika. Jego żona nie wytrzymała i wkroczyła: "Najbardziej SZKODLIWA telewizja" (WIDEO)

Wybory do Parlamentu Europejskiego już za nami. Choć wstępne wyniki wskazywały na kilkuprocentową różnicę między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością, to ostateczne wyniki pokazały, że dzielił ich zaledwie niecały procent poparcia. W niedzielę wieczorem nastroje w sztabie zwycięskiej partii były jednak wyjątkowo dobre.

Olbrychski udzielał wywiadu TV Republika. Wkroczyła jego żona

Jedną z kandydatek Koalicji Obywatelskiej w eurowyborach była Krystyna Demska-Olbrychska , prywatnie żona aktora Daniela Olbrychskiego . Gdy w wieczór wyborczy aktor wychodził z budynku, zaczaiła się na niego reporterka Telewizji Republika i zapytała go o wrażenia po sondażowych wynikach. Jak mówił, był "szczęśliwy", ale zaskoczyło go wysokie poparcie dla drugiego z największych graczy na polskiej scenie politycznej.

Pani jest z Telewizji Republika, więc pani ma zawsze fałszywe informacje. To jest najbardziej szkodliwa telewizja, jaka w ogóle istnieje w Polsce w tej chwili - zaczęła ostro. Ja was nie obrażam. Jesteście spadkobiercami TVPiS, która przez wiele lat...

To za chwilę zacznie oglądać, ponieważ to, co zrobił pan Kurski i to, co zrobiła telewizja, tzw. publiczna, jest ogromną szkodą. Nie ma pani pojęcia, o czym pani mówi - rzuciła Demska-Olbrychska i zachęciła męża do zakończenia dyskusji.