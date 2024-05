Była w "Hotelu Paradise", teraz startuje do europarlamentu: "Liczą się dla mnie kasa i władza. Czasem BIORĘ NARKOTYKI". Zagłosujecie?

WASZE RZĄDY 2 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Rok 2023, Donald Tusk: - „Ekipa gabinetu Morawieckiego to 107 osób, mamy najliczniejszy rząd w Unii Europejskiej. To Bizancjum, trzeba to ukrócić”. Rok 2024: Rząd premiera Tuska po miesiącu od utworzenia ma 112 osób (ministrów i wiceministrów), a na początku lutego było już 121. Od marca odmawiają podawania danych. W okresie 3 miesięcy (!) urzędowania ministrowie rozdali swoim podwładnym KILKANAŚCIE MILIONÓW złotych nagród i dodatków. W pierwszych dniach urzędowania minister finansów przyznał nagrody w wysokości niemal 3,9 mln złotych. Z kolei w MSWiA Kierwińskiego wypłacono od 13. grudnia do końca lutego 1. 374. 761,00 zł nagród, 2. 135. 791,88 zł dodatków i 999. 420,29 zł premii. Łącznie resort spraw wewnętrznych i administracji przeznaczył na bonusy 4. 511. 478,17 zł Resort spraw zagranicznych od 13. grudnia ubiegłego roku, a więc od chwili zaprzysiężenia, do 6. Marca 2024 wydał blisko 5 mln zł na nagrody dla urzędników. Szef MSZ Sikorski ma 7 (!) zastępców-wiceministrów, minister finansów Domański sześciu! Zwiększa się też lawinowo ilość urzędników w ministerstwach. Na przykład: w porównaniu do 1. stycznia 2023 roku stan etatowy pracowników resortu zdrowia (Izabela Leszczyna) znacznie się rozrósł. Za rządów PiS wynosił 799,7 etatów. 5. marca 2024 już 866,4. Trzeba było jakoś obdzielić aparatczyków oraz funkcjonariuszy 11 partii i ugrupowań koalicji 13. grudnia, więc koryto musiało zdecydowanie się powiększyć i być bardziej obfite...