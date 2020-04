Hotel Paradise. Ola WYZYWA Mariettę: "Niech spi*rdala na drzewo!"

Finał pierwszej edycji Hotelu Paradise zbliża się wielkimi krokami, więc to zrozumiałe, że emocje biorą górę. W poniedziałkowym odcinku Ola była wyjątkowo zirytowana tym, że po powrocie do programu Adam do niej nie wrócił, tylko pozostał w parze z Violą. Przy okazji oberwało się Marietcie, która stanęła po stronie Violi. Ola nazwała ją "k*rwą"…