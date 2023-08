Dantejskie sceny na Pol’and’Rock Festival: wichura przewróciła wieżę! Są poszkodowani. "POŁAMANE ŻEBRA"

Wakacje to gorący czas koncertów i festiwali. O ile oczywiście dochodzą do skutku...

Wichura przewróciła wieżę na Pol'and'Rock Festival. Są poszkodowani

Dwie osoby odmówiły takiego wyjazdu, twierdząc, że nie są aż tak poszkodowane. Nasi medycy bardzo namawiali, żeby zrobili sobie badania. Dziś ta dwójka sama przyszła do szpitala w Drawsku Pomorskim, przechodzą badania , ale nie mogę nic na temat tych badań powiedzieć, bo szpital nie odbiera telefonów - ubolewa 69-latek, apelując do szpitala i zdradzając, z jakimi obrażeniami mierzy się jedna z ofiar:

Bardzo proszę rzecznika tego szpitala, aby po prostu odebrał telefon, to jest w interesie nas wszystkich, pracujemy razem. Pierwsza osoba ma połamane żebra, ale nie zagraża to jej życiu. To były jedyne takie zdarzenia gwałtowne, gdzie ktoś musiał pojechać do szpitala. Oprócz tego na terenie festiwalu nic się takiego nie wydarzyło. Codziennie jestem w szpitalu i pytam, jak minęła noc, co się działo - zapewnia.