Danuta Holecka na dobre odeszła z TVP: "Uciekła w ten sposób od DYSCYPLINARKI"

nna 16 min. temu

Pudel widzę we wszystkim mądry, ale w prawie pracy średnio. Co niby zrobiła, żeby dostać dyscyplinarkę? Znacie chociaż TROSZEŃKĘ prawo? Serio nie macie tam w tej śmiesznej redakcyjce ani jednego prawnika, który by wam wytłumaczył, żeby nie powielać bzdur? Na dyscyplinarkę to trzeba naruszyć poważnie przepisy, a nie bo państwo tvnowstwo tak uważa, bo im się nie podoba wersja świata przedstawiana przez tvp... Weźcie się tam czasem stuknijcie w czoło, żeby mózg wrócił na swoje miejsce...