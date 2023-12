Danuta Holecka "przyłapana" w kurtce wartej KROCIE. Milionerka ujawniła, jak na niej zaoszczędziła

Od ogłoszenia wyników wyborów w mediach dużo pisze się o TVP i jej dziennikarzach. Wszyscy zastanawiają się, jak po dojściu do władzy opozycji będzie wyglądać sytuacja twarzy stacji. Mówi się, że z piastowanym przez ostatnie lata stanowiskiem kierownika redakcji "Wiadomości" pożegna się lada dzień Danuta Holecka . Póki co dziennikarka wciąż jednak pojawia się w serwisie informacyjnym.

We wtorkowym wydaniu "Minęła 20" w TVP Info 55-latka wdała się w żarliwą dyskusję. Zarzuty pod względem pracowników Telewizji Polskiej sprawiły, że prezenterka nie wytrzymała i stanęła w obronie kolegów ze stacji.

Nawet jeśli Holeckiej przyjdzie niebawem przejść na bezrobocie, szefowa "Wiadomości" nie ma co się martwić o swoją sytuację finansową. Wychodzi na to, że szefowa "Wiadomości" przez ostatnie kilka lat pracy w Telewizji Polskiej zarobiła co najmniej kilka milionów.