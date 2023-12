Danuta Holecka wdała się w zażartą dyskusję na antenie TVP. Prezenterce puściły nerwy: "W jakim świetle pan mnie stawia?"

Burza na antenie TVP. Danuta Holecka nie wytrzymała

Danuta Holecka zainterweniowała. Stanęła w obronie pracowników TVP

Nie pozwalam, żeby obrażać moich kolegów. Jeżeli ma pan zarzuty do kolegów, to proszę im powiedzieć. Mówi pan do mnie, ja kolegów muszę bronić, ponieważ są moimi kolegami z pracy i ja nie mam do nich takich zarzutów jak mają panowie - podsumowała Danuta Holecka.