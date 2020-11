Danuta Holecka "teleportuje się" do centrum wydarzeń: Lądowanie na księżycu, strajk kobiet, Lwia Skała...

st1 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Oglądam wiadomości od kilku dni żeby przekonać się jak pokazują strajk kobiet. Zakłamanie, manipulacja, stronniczość, ciarki żenady, niedowierzanie - to pierwsze skojarzenia, jakie przychodzą mi do głowy. Przecież tam dawno powinien być prokurator z zarzutami matactwa bo na kRRiT nie ma co liczyć. Tvn też manipuluje, ale to jest telewizja prywatna i tu jest ta zasadnicza różnica. Te 2 miliardy rocznie to pewnie idą na odszkodowania za pozwy, bo 'wiadomości' tvp się nie patyczkują i zniszczą personalnie każdego kto jest przeciw pisowi