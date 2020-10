Danuta "pozamykajcie te mordy" Martyniuk gorzko o ograniczeniu widzeń z wnuczką przez Ewelinę: "Oby tylko tego kiedyś NIE ŻAŁOWAŁA"

Annnika 13 min. temu zgłoś do moderacji 22 29 Odpowiedz

Jedyne czego będzie żałować to fakt, że doszło do ślubu. Bo lepiej żeby pił i bił ale był. Gdyby Daniel chciał być z żoną to by z nią był a nie jeździł po całej Polsce zalewając się w trupa. Nie przeszkadzało mu jeździć 400 km na pukanko ale w odwiedziny do córki to już przeszkadza? Żal, dno i wodorosty.