Ewelina z Russocic ODESŁAŁA wszystkie prezenty Martyniukom!

Lady 6 min. temu

Czy Zenek na to jak na lato? Czy chowa głowę w piasek? żona z synem lincz na matce wnuczki robią a on milcząco na to przyzwala? Totalny brak klasy, żeby zwrotu prezentów się dopominać. Ja odesłałbym je z powrotem i jeszcze coś dorzuciła na przeprosiny za źle słowa. Ale to trzeba mieć klasę, pokorę i styl. Sama kasa nie wystarczy.