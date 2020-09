Danuta "pozamykajcie te mordy" Martyniuk ujawnia treść kolejnych SMS-ów od byłej synowej: "Ukrywacie jego ROMANS Z FAUSTYNĄ, FINANSUJECIE NAŁOGI!"

Jeżeli ktoś myślał, że poniedziałkowy rozwód Daniela Martyniuka z Eweliną z Russocic zakończy trwającą od niemal dwóch lat medialną "telenowelę", to już wie, że był w błędzie. Rozprawa rozwodowa dostarczyła bowiem kolejnych szokujących informacji na temat tego, co działo się w tej rodzinie. Okazało się np., że Danuta "pozamykajcie te mordy" Martyniuk wcale nie "kocha Eweliny jak córki", ale uważa ją za "zas*aną g**niarę", która "razem z mamusią" próbowała "załapać się na kasę Zenka". Daniel także utwierdził się w przekonaniu, że "dziewczyna z wioski" celowo "złapała go na dziecko".

Danuta Martyniuk pod sądem

Ponadto wyszło na jaw, że Daniel podarował wybrance ponad stuletni pierścionek zaręczynowy należący do jego matki. Teraz Danuta nie może odżałować, ze rodzinna pamiątka znalazła się w tak niepowołanych rękach.

Pod sądem Martyniukowa żaliła się dziennikarzom i pokazywała SMS-y od Eweliny. Część z nich cytowaliśmy Wam w jednym z naszych poprzednich artykułów. Ewelina pisała, że Daniel wyrządził jej wielką krzywdę i nienawidzi go za to. W odpowiedzi Martyniukowi przysięgała, że "o niczym nie wiedziała".

Teraz, za sprawą zdjęć, które opublikował Super Express, światło dzienne ujrzały kolejne wiadomości. Tak jak wielu z Was podejrzewało, sprawa ma związek z byłą dziewczyną Daniela, Faustyną.

Drodzy rodzice, nie wiem, co mam powiedzieć na to wszystko, bo po prostu brak mi siły i słów. Jest mi strasznie przykro, bo kiedyś to wszystko zobaczy Laura i zapyta Was "dlaczego". I co zrobiliście, żeby mu pomóc? Do niedawna, tak jak obiecaliście, liczyłam, że weźmiecie się za Daniela porządnie, przestaniecie finansować jego nałogi i kolejne zachcianki. Przestaniecie ukrywać i zwalać winę na innych za jego postępowanie. Niestety, jak się okazało, nie tylko pobłażacie jego występkom, ale również ukrywacie jego romans z Faustyną. Nigdy nie czułam się tak potwornie upokorzona i to przez osoby, które traktowałam jak własną rodzinę.

Czy to jest w porządku, że mama wozi Daniela na randki z Faustyną, a mi mówi w rozmowie, że Daniela zawiozła do Wasikowa i tam spędza urodziny? Jak mam Wam ufać, jeżeli oszukujecie matkę swojej jedynej wnuczki? Nie będę tego dużej tolerować i dla dobra Laury proszę Was, abyście powstrzymali się od (...). Nie zmienię zdania i chcę, aby Daniel zniknął z naszego życia jak najszybciej na zawsze, bo go tak bardzo nienawidzę za wszystko, co mi zrobił, i Lali. Do widzenia - czytamy w SMS-ach od Eweliny.

Smutne?