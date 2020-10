"Waleczna" Danuta Martyniuk chce spotkać się z Eweliną z Russocic w sądzie! "BYŁAM ZA DOBRA"

Syla 2 godz. temu zgłoś do moderacji 1246 830 Odpowiedz

Jasne. Bo ona miała go wspierać w chlaniu, obrażaniu jej samej i jej rodziny i oczywiście może do kochanki miała go jeszcze wozić? Kobieto nie pogrążaj się. Masz syna który jest nierobem, alkoholikiem na dodatek z zaburzeniami psychicznymi. Jest rozpieszczony w dodatku zero wychowania, zero klasy. Masz to na własne życzenie. I żaden sąd nie zezwoli mu na opiekę nad córką ze względu właśnie na to co prezentuje sobą Pani synalek. 👍 Jaka matka taki syn. Niech Pani zmądrzeje, bo jak Pani mu nie pomoże, nie ukryci kasy to będzie go Pani odwiedzać z kwiatami 1 listopada.