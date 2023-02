Danuta Stenka podbija ściankę w skórze i koronkowym gorsecie (ZDJĘCIA)

Czwartkowa prezentacja wiosennej ramówki Polsatu była wyjątkowo wyczekiwana. Wszystko za sprawą objęcia stanowiska dyrektora programowego przez Edwarda Miszczaka , który wcześniej przez 25 lat był związany ze stacją TVN. Wir rewolucji spowodował, że na ściance zabrakło dziś m.in. Katarzyny Skrzyneckiej i Piotra Gąsowskiego , którzy pożegnali się z programem "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" . Mimo to, lista sław, przechadzających się po czerwonym dywanie, wciąż była imponująca.

Danuta Stenka gwiazdą wiosennej ramówki Polsatu. Wystąpi w nowej produkcji stacji

Danuta Stenka przez wielu uważana jest za ikonę stylu, a gdy pojawia się na ściance, wszystkie oczy skierowane są właśnie na nią. Tym razem nie było inaczej. Aktorka pozowała na czerwonym dywanie w drapieżnej stylizacji. Do koronkowego gorsetu dobrała skórzane, obcisłe spodnie i długą marynarkę z tego samego materiału. Kreację dopełniły klasyczne czarne szpilki, srebrna biżuteria oraz wyrazisty makijaż. Ostry look idealnie pasował do charakterystycznej fryzury Stenki i podkreślił jej imponującą figurę.