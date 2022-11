Tak dziś wyglądają DOROSŁE CÓRKI Danuty Stenki. Podobne do znanej mamy? (ZDJĘCIA)

Zaplanowałyśmy sobie, że pójdziemy na trzy pokazy - co było również związane z moją dostępnością i poszłyśmy. Moje córki nie chodzą ze mną za kulisy teatralne czy na plany filmowe . Nie sprzedaję ich do żadnych spektakli, filmów, reklam, serialu, nie prowadzam na castingi, choć były takie propozycje. Nie prowadzam ich w show biznes - opowiadała kilka lat temu Stenka w rozmowie z "Galą".

Córki nie poszły jednak w ślady sławnej mamy, co niezwykle cieszyło aktorkę. W rozmowie z dziennikarką "Co za tydzień" przyznała, że gdyby któraś z nich chciała jednak spróbować swoich sił na scenie, to "nie rzucałaby im kłód pod nogi, ale na pewno bardzo by się denerwowała".

29-letnia Paulina spełnia się dziś jako psycholog kliniczny. Na stronie internetowej Grzelak możemy przeczytać, że swoje doświadczenie zdobywała, pracując między innymi w Zakładzie Karnym Warszawa Mokotów. Córka Danuty uwielbia też podróżować, a zapiskami ze swoich wojaży dzieli się na stronie internetowej. W 2016 roku wyjechała nawet do Indii, gdzie uczyła dzieci języka angielskiego, a swoją działalność wolontaryjną kontynuuje do dziś.

Mnie się strasznie podoba to, co robi moja córka, która miała jako młode dziewczę gimnazjalne w szkole, stymulowana przez kolegów z tzw. dobrze sytuowanych rodzin, miała takie ciągoty do markowych ciuchów i nagle dorosła. Okazuje się, że ona w tej chwili z takich sieciówek, zwykłych sklepów, nawet wymyśliła sobie w jakimś second-handzie bluzkę, którą sama przerobiła, pozmieniała jej guziki. Potrafi to fantastycznie zakomponować, to mi się cholernie podoba - mówiła Stenka w rozmowie z Plotkiem.