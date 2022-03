Danuta Stenka usłyszała, że JEST ZA STARA DO ROLI: "Kobiety są w tym zawodzie w GORSZEJ sytuacji"

Leyla 1 godz. temu zgłoś do moderacji 97 43 Odpowiedz

To niestety prawda, ale co - producenci maja nagle zacząć robić same filmy ze starszymi bohaterkami? 😂 tak to już jest w tym zawodzie, na stare lata trzeba się przebranżowić, albo chociaż działać na innym polu, np. reżyserskim, akademickim czy pisać scenariusze. Już chyba 10 akrtykul przez ostatnie 2 lata o tym, jak Pani Danuta opowiada o tym aktorskim problemie. Zycie, i to nie tylko w tej branży.