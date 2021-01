Danuta Stenka o swoim wieku: "Starsze kobiety stają się NIEWIDZIALNE"

Sis 28 min. temu zgłoś do moderacji 4 10 Odpowiedz

To nie chodzi o kobiety sześćdziesiecioletnie i nie z nimi jest problem, jak sugeruje pani Danuta. Po prostu nie ma do sfilmowania historii o takich ludziach, które byłyby interesujące dla ogółu. Jest kilka niezłych pozycji filmowych czy serialowych o seniorach, ale są to raczej komedie plus parę dramatów i tych kilka wysyca rynek wystarczająco. Z ręką na sercu, co można nakręcić o takich ludziach? Romans? Horror? Może jakiś kryminał, ale to będzie suche.