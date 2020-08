Daria Ładocha wyznaje: "Po porodzie powiedziano mi, że moje dziecko NIE PRZEŻYŁO"

Joł 34 min. temu zgłoś do moderacji 78 7 Odpowiedz

Dlatego żygać mi sie chce jak widze te Lewandowskie czy Kaczorowskie w full make upie jak sie mizdża do lustra i mòwia jakie to macierzyństwo jest piękne. Otòż bywa bardzo ciezko . Z daleka od rodziny, bez duzej sumy na koncie moze byc strasznie , zwlaszcza pierwsze miesiace gdzie mloda mama musi nauczyc sie nowego zycia z wiecznie wrzeszczacym noworodkiem. Milosc odrazu nie splynela na mnie po porodzie, czulam sie dziwnie i chcialam odpoczac. Pierwsze miesiace nie mialam czasu skupiac sie na milosci do syna bo non stop wrzeszczal a jedyne o czyn myslalam to prysznic w spokoju i wyspanie sie chociaz 3h z rzedu . Jak ogladalam wtedy te slodko - pierdzace posty to czulam sie sto razy gorzej .. myslalam wtedy ze to ja robie cos zle. Milosv przyszla z czasem i to olbrzymia do syna , ale przestancie wmawiac ze jest ona u wszystkich odrazu ! Od tego te depresje itp.