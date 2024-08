Daria Pikulik zdobyła SREBRNY medal na Igrzyskach Olimpijskich. Wcześniej gorzko mówiła o braku wsparcia: "Musiałam sobie zapłacić za zgrupowanie"

Daria Pikulik zdobyła srebrny medal. Wcześniej gorzko mówiła o braku wsparcia ze strony związku

Ambicje były wyższe, ale myślę, że zrobiłyśmy wszystko, co mogłyśmy. Nie mam sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o przygotowania. Mimo tego, jak wygląda nasza sytuacja, mimo tego, że sama musiałam sobie zapłacić za zgrupowanie. Do kwietnia nie mieliśmy informacji odnośnie finansowania, nie mieliśmy rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostaliśmy dzień przed startem - żaliła się w rozmowie z TVP Sport.

Wiceprezes związku zabrała głos. Odniosła się do zarzutów Darii Pikulik

Co do dostarczonych w ostatnim momencie strojów, to zgodnie ze stanem rzeczywistym należy tu odwrócić narrację. Zamówienie i rejestracja strojów o określonych parametrach należało do zadań Wielkopolskiego Związku Kolarskiego. Popełniono jednak błędy i kombinezony już w Paryżu nie zostały dopuszczone do startu. W tej sytuacji zareagował PZKol. Złożone zostało kolejne, prawidłowe zamówienie, a dzięki osobistym kontaktom dyrektora sportowego PZKo-u Marka Rutkiewicza we Francji udało się dostarczyć stroje tuż przed startem - wytłumaczyła, na koniec odnosząc się do kwestii sprzętu.