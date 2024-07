Igrzyska olimpijskie niczym kraina absurdów. Sportowcy ujawniają: opóźnienia, jazda bez klimatyzacji, kolejka po miskę ryżu...

Lola 15 min. temu zgłoś do moderacji 38 1 Odpowiedz

Polacy zaskoczeni, bo ciagle im sie wmawia, ze na Zachodzie jest lepiej. Polacy 30 lat po przemianach ustrojowych, majacy mozliwosc zobaczenia tego Zachodu na wlasne oczy, ciagle daja sobie wmawiac, ze Polacy to zacofanie i zascianek. Co najdziwniejsze, wspolczesnej polska "inteligecja" jest niezwykle podatna na te manipulacje, jest pelna kompleksow wobec Zachodu i gotowa wyzbyc sie wszelkich wartosci, aby zyskac te mityczne uznanie Zachodu. Ludzie w Polsce nie wiedza, ze mieszkancy Zachodu cenia Polske taka jak jest, za czystosc na ulicach, za nowoczesnosc, za wyslokie standardy i za poczucie bezpieczenstwa na ulicach i narzekaja bardzo na zycie we wlasnym kraju. A wy dalej wierzycie w te bzdury, ze Polska jest w tyle. To jest polityka i swiadome utrzymywanie ludzi w niewiedzy. Przypomnijcie sobie scene z Faraona z zacmieniem Slonca. Jesli znacie j.obce, to obejrzyjcie sobie chociaz kilka filmikow na yt, to mocno sie zdziwicie i zaczniecie moze w koncu byc dumni ze swojego kraju. Nie tylko zwykli ludzie ale i specjalisci od ekonomii mowia duzo ciekawych rzeczy odnosnie najszybszego wzrostu gospodarczego w calej Europie, ktory ma miejsce w Polsce. Wielu ludzi z Zachodniej Europy zamierza przeprowadzic sie do Polski, wielu z nich juz mieszka w Polsce. No i poza tym, co to za inteligent, ktory lyka kazda propagande jak pelikan i nie ma intelektualnej potrzeby szukania alternatywnych zrodel informacji? To nazywa sie "lenistwo intelektualne" i jest przeciwenstwem inteligencji.