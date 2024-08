Julia Szeremeta zamieściła kontrowersyjny wpis tuż przed finałem Igrzysk Olimpijskich. "Jeszcze chłopu muszę naklepać..."

April 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wiadomo,że nie powinna tak pisać. Młode dziewczę, jeszcze głupiutkie, ma prawo do takich bezmyślnych wypowiedzi. Nie zmienia, to jednak faktu, że skoro płeć jej rywalki wzbudzała kontrowersje i ostatecznie z jakichś tam zawodów została usunięta, to jej start w olimpiadzie jest absurdem i nie powinien mieć miejsca. A tu widzę, że jeszcze jej się po głowie od rodaków obrywa. I czego wy bronicie? Że jakaś banda cwaniaków wystawia mężczyzn do walk z kobietami, bo z góry wiadomo, że mają większe szanse na sukces? Pomylone to wszystko coraz bardziej się robi. Z olimpiady sobie drugą Eurowizję robią. Dramat.