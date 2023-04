Dariusz Siatkowski zginął w tajemniczych okolicznościach. Zagadkowa śmierć gwiazdora "Kogla Mogla" budzi kontrowersje

Utalentowany aktor zamknięty do szuflady

Rola męża Kasi miała być dla koszalinianina przepustką do oszałamiającej kariery. Tak się jednak nie stało. W wielu wywiadach Siatkowski podkreślał, że "Kogel Mogel" go zaszufladkował, a reżyserzy "bali się" brać go do nowych projektów ze względu na przypiętą łatkę komediowego Zawady. Siatkowski jednak nie zamierzał zrezygnować z pasji.