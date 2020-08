David Duchovny kończy 60 lat! Wygląda na swój wiek?

David Duchovny już chyba do końca swojej kariery kojarzony będzie przede wszystkim jako agent Fox Mulder , połowa duetu śledczych, badających paranormalne zjawiska w kultowym serialu Z Archiwum X.

Choć rola Muldera zapewniła mu międzynarodową sławę, to o wiele ciekawsze od jego dorobku artystycznego życie osobiste aktora . W 1997 roku aktor ożenił się z koleżanką po fachu Teą Leoni , z którą doczekał się dwojga dzieci. Leoni latami wytrzymywała liczne zdrady oraz nałogi męża . W końcu miarka się przebrała i w 2008 roku aktorka ogłosiła, że żyją w separacji.

Duchovny, wstrząśnięty decyzją małżonki, udał się do specjalnej kliniki, gdzie miesiącami leczył się ze swojego uzależniania do seksu i pornografii. Małżeństwo gwiazdora nie przetrwało jednak tej próby i obecnie jest Duchovny jest związany z młodszą o 33 lata Monique Pendleberry. Aktorstwo zdaje się zaś zastępować pasją do muzyki.