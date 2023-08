Dawid Podsiadło i Maria Dębska SĄ PARĄ? Widziano ich razem w Katowicach

Dawid Podsiadło bez wątpienia należy do grona najpopularniejszych obecnie muzyków na polskiej scenie. Wokalista cieszy się w kraju ogromną rozpoznawalnością, jednocześnie jednak pilnie strzeże swojej prywatności i jak ognia unika zwierzania się w wywiadach. Choć o życiu osobistym artysty wiadomo stosunkowo niewiele, na przestrzeni lat rodzime media niejednokrotnie rozpisywały się o jego domniemanych obiektach westchnień. Na początku kariery Podsiadło miał być związany z niejaką Eweliną, z którą rzekomo był nawet zaręczony. Później tabloidy łączyły wokalistę m.in. z Zofią Wichłacz i Vanessą Aleksander. Jeszcze w ubiegłym roku muzyk w jednym z wywiadów zdradził nieco szczegółów związku z ukochaną - którą miała być skrzypaczka Magdalena Laskowska. Ostatnio pojawiły się jednak doniesienia o jego spotkaniu z pewną znaną aktorką.

Dawid Podsiadło widziany w towarzystwie znanej aktorki. Spotkali się na festiwalu

W miniony weekend w Katowicach odbyła się kolejna edycja organizowanego przez Artura Rojka OFF Festiwalu. W niedzielę na scenie wydarzenia niespodziewanie pojawił się Dawid Podsiadło. Choć wokalista nie widniał w oficjalnym line-upie, wystąpił na scenie w towarzystwie Rubensa, Łukasza Moskala, Aleksandra Świerkota i Marcina Macuka i wraz z nimi pod nazwą Udary wykonał przeboje grupy The Strokes. Okazuje się jednak, że uwagę mediów zwróciły nie tylko sceniczne popisy Podsiadły, lecz również jego perypetie poza sceną. Jak bowiem donosi serwis WP Gwiazd,y podczas OFF Festiwalu Podsiadło widziany był w towarzystwie Marii Dębskiej.