TYLKO NA PUDELKU: Katolicki tygodnik ogłosił, że Maria Dębska i Eryk Kulm są PARĄ. Mamy komentarz aktora!

Według najnowszych doniesień tygodnika "Dobry Tydzień", Dębska również się z kimś spotyka. Jej serce znów zabiło ponoć mocniej do kolegi po fachu. Jak twierdzi katolickie pismo, celebrytka jest zakochana w znanym m.in. z filmu "Filip" Eryku Kulmie. Aktorzy pracowali wspólnie przy nowym serialu Canal+ "Kiedy ślub?". To właśnie tam mieli się do siebie zbliżyć. Na instagramowych profilach obojga pojawiły się ostatnio zdjęcia z planu, na których pozują razem.

Haha. Nie, to nieprawda - odpowiedział Pudelkowi, dodając po angielsku: "Hold your funny horses", co ma być zaleceniem, by przystopować z wyciąganiem pochopnych wniosków. Dodał również emotikony konia oraz tęczy.