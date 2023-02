Marcin Bosak na randce z TAJEMNICZĄ NIEZNAJOMĄ! Czułe spojrzenia, spacer pod rękę, wspólny powrót... (ZDJĘCIA)

Maria Dębska i Marcin Bosak - rozwód w tajemnicy

Miałam taki moment, pamiętam, tuż po rozwodzie, że sobie pomyślałam: "Boże, czemu mi nie wyszło?". Czułam się, wiesz, że przegrałam. Mimo że miałam 31 lat, to myślałam, że to jest koniec - mówiła.

Marcin Bosak - nowa dziewczyna

Wszystko wskazuje na to, że i Marcin Bosak odnalazł szczęście w życiu prywatnym. Paparazzi przyłapali go bowiem na randce z tajemniczą nieznajomą. Para wspólnie wybrała się do restauracji, w której to nie szczędziła sobie głębokich spojrzeń. Następnie aktor i jego nowa partnerka (?) udali się na krótki spacer w kierunku samochodu. Bosak szarmancko otworzył swojej towarzyszce drzwi, a następnie zajął miejsce obok i razem odjechali.