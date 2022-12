Marcin Bosak reaguje na oświadczenie Pauliny Smaszcz i BRONI jej pod najnowszym postem. "Bardzo Ci WSPÓŁCZUJĘ"

Także tego 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Spróbujmy ustalić chronologię wydarzeń: Pani Smaszcz składa papiery o rozwód, jako wolna kobieta chodzi na ścianki, cieszy się życiem i życzy szczęścia eks mężowi. Trzeba tutaj dodać, że spotka się z Panem Krauze (mężczyzną w związku małżeńskim, z dziećmi), dodaje zdjęcia tryskające szczęściem i miłością (przypominam, że jej partner pozostaje w związku małżeńskim). Po pewnym czasie wraca on do swojej żony, a Pani Paulina zostaję sama. Załóżmy, że prawda jest iż już w wówczas Pan Kurzajewski i Pani Cichopek mają romans, a rozwód był nawet na rękę Panu Maciejowi. Nie zmieni to jednak faktu, że Pani Paulina złożyła papiery o rozwód i była szczęśliwa z innym mężczyzną. Po rozstaniu z kochankiem był spokój, widocznie Pan Maciej ją wspierał, odwiedzał, być może liczyła na jego powrót (czego być może on nie planował, gdyż jak twierdzi pani Paulina, miał w tym czasie romans z Katarzyną). Kiedy romans przerodził się w poważny związek, kiedy Katarzyna wzięła rozwód i wszystko wskazuje na to, że oboje planują wspólne życie, Pani Paulina nie potrafiła się z tym pogodzić. Przypominam kobieta, ktoś po rozwodzie (a być może nawet przed, czyli tak jak i Pani Katarzyna) miała romans z innym mężczyzną! Była szczęśliwa, pech (albo osobowość) sprawił że kochanek odszedł od Pauliny, przy czym ten sam pech (albo osobowość) sprawił, że Pan Maciej pozostał przy Pani Katarzynie. Czy Pani Smaszcz ma powody, by zachowywać się w taki a nie inny sposób? Śmiem wątpić, gdyż obie historie związków są bardzo podobne, różnią się jedynie zakończeniem. Pani Paulinie życzę spokoju i szczerości wobec samej siebie, jeśli jej eks mąż w jakikolwiek sposób niedotrzymuje obietnic, umów, zawartych w trakcie rozwodu, takie rzeczy załatwia się na drodze prawnej. Pan Maciej wydaje się być tutaj najuczciwszy (o ile romans mając świadomość, że partnerka ma męża można uznać za uczciwy). Pani Katarzyna, no cóż... Tutaj nie potrafię znaleźć słów usprawiedliwiających. Współczuję jedynie dzieciom z obu związków i Panu Hakielowi.