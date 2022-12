Paulina Smaszcz w nowej fryzurze relacjonuje wizytę na KOMENDZIE i zapewnia: "Mama Maćka potwierdziła moją wersję" (WIDEO)

Krasnal 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ustalmy co jest manipulacja, niedopowiedzeniem a co jest czarno ma bialym, faktem. Paulina dala wywiad w 2019 dla vivy ze ich zwiazek sie wypalil, nie byla szczesliwa i kazdy zasluguje na kolejny zwiazek. Podczas rozwodu wyprowadzila sie do kochanka ktory mial zone.taka swieta paulinka nie przeszkadzalo jej pykac zonatego. Rafal Krauze odrazu ich zdjecia wrzucala na instagram. Rowniez pojawiali sie na sciankach. No raczej nie wyprowadzila sie do kogos kogo zna tydzien. Wtedy zaczela nadawac publicznie ma macka, ze ja nudzil, ze ona chciala sie bawic, a on siedziec w domu, a teraz jest szczesliwa. Rafal Krauze wrocil do zony to wtedy zaczela nadawac na Rafala ze bawidamek. Czas mijal. Maciek uznal za zwiazek z kaska jest powazny i wtedy jej odwalilo! Fakty sa takie , ze pomimo tych manipulacji typu wrzucania kogos innego slow, ze “porzucona dla mlodszej” .Ona sama tego nigdy nie powiedziala. Celowo nie dopowiadala, celowo wrzucala kogos innego slowa, celowo nagle zaczela nazywac faceta innej kobiety swoim mezem i miala zapisane 6wywiadow w kalendarzu. Jego nowy zwiazek ma byc widziany tylko przed pryzmat pauliny. Ona go swtorzyla, ona o niego dbala 23 lata, Ona jest najwazniejsza, bez niej on jest nikim. Fakty! Fakty sa takie, ze to co powiedziala niedawno osobiscie to to, ze ona od samego poczatku wspierala zwiazek macka z kaska, a nawet im doradzala. Czy zdradzona zona faktycznie wspiera a nagle po 3 latach wybucha ??? Powiedziala rowniez, ze miala swietny kontakt z bylym mezem 2 lata po rozwodzie wpadali sobie na obiadki, dopoki nie pojawila sie w jego zyciu pani katarzyna. Proste! Czarno na bialym. Wszystko latwe do znalezienia. troszke wysilic mozg, wszystko jest czarno na bialym. Co jest faktem, a co tylko bylo manipulacja.