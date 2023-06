Sekretne życie uczuciowe Dawida Podsiadły. Od lat ukrywał swoje miłości, w końcu jedna zdobyła jego serce...

Wielu próbowało, jednak jak do tej pory nikomu nie udało się powtórzyć sukcesu Dawida Podsiadły . Od momentu, gdy jako nastolatek zabłysnął na scenie X-Factora , młody wokalista ani na chwilę nie zwalnia tempa, a jego kolejne albumy sprzedają się w rekordowych ilościach. A wszystko to przy zachowaniu absolutnej dyskrecji, jeśli chodzi o jego życie prywatne. Obyło się bez łzawych wywiadów i okładek z narzeczonymi, co pewnie dla wielu w polskim show biznesie mogłoby się wydawać wręcz awykonalne. Naturalnie jednak z tak wielką sławą ramię w ramię idzie spora ciekawość fanów, których nawet wstrzemięźliwość idola nie powstrzyma przed poznaniem jego miłosnych sekretów.

Pierwsza wielka miłość Dawida Podsiadły

Na początku kariery Podsiadły dużo mówiło się o niejakiej Ewelinie Cnocie , która ponoć zdołała skraść mu serce. W 2016 roku zaczęło być nawet głośno o rzekomych zaręczynach pary . "Fakt" rozpisywał się rok później o weselnych planach szczęśliwej pary. Ponoć w ramach atrakcji dla gości miał zostać zorganizowany "turniej rycerski" . Koniec końców z turnieju nic nie wyszło, do ślubu nie doszło, latem 2018 roku do mediów dostały się informacje o rozstaniu zakochanych.

Przeżyłem to nie raz, ale nie mam nad tym kontroli, to po prostu się dzieje i dzięki temu powstają kolejne piosenki, więc to nie jest tak, że razem z tym traci się sens życia, tylko jest trudno żyć. Ja nigdy nie stoczyłbym się za daleko. Mam świadomość, jak jednorazową przygodą jest życie i nie mam zamiaru tego tracić, nawet jak życie bardzo boli, chcę to czuć.