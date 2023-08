Dawid Woliński o aferze z Natalią Janoszek: "Są WIĘKSZE SKANDALE, a ci ludzie brylują na salonach z podniesioną głową" (WIDEO)

gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 35 3 Odpowiedz

Oszukanie że się przyleciało na festiwal helikopterem albo na wakacje odrzutowcem? "Podkolorowanie" osiągnięć? W mediach co druga osoba to zrobiła, na Instagramie same kłamstwa, lukrowane życie, wyimaginowane sukcesy. To jest inny kaliber niż stosowanie dopingu przez sportowców, jazda pod wpływem alkoholu, okradanie zwykłych ludzi czy państwa na VAT. To sprawa tv kogo uważają za gwiazdę, promują, kogo chcą zapraszać do programów- nikt mi nie powie że kluczem są osiągnięcia. Jakie osiągnięcia miała np Cichopek przed Tańcem z Gwiazdami, to po nim została "gwiazdą telewizji"? Ja się nie czuję oszukana przez Janoszek, bo tylko naiwni wierzą celebrytom. Ile celebrytów kupuje zasięgi i podbija posty?