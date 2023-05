Dawid Woliński staje w obronie Natalii Janoszek: "Jest PRACOWITĄ i piękną osobą" (WIDEO)

Parę dni temu wokół niebudzącej na co dzień większych emocji Natalii Janoszek zrobiło się nieco więcej szumu. Wszystko za sprawą Krzysztofa Stanowskiego , który poświęcając 32-latce jeden z odcinków na swoim kanale, stwierdził, że "wymyśliła" sobie karierę w Bollywood.

Materiał odbił się w mediach szerokim echem. Głos w sprawie zdążyli zabrać już m.in. ekspert od indyjskiego rynku filmowego, Karolina Korwin Piotrowska czy osoba z produkcji "Twoja twarz brzmi znajomo". Wszyscy, podobnie jak dziennikarz sportowy, zdają się mieć poważne wątpliwości co do tego, czy Natalia Janoszek rzeczywiście jest tak znana w Indiach, jak dotychczas myślano.

Ja bym tego tak nie nazwał, jak "wymyślenie" sobie kariery. Myślę, że to jest zawsze kwestia skali i odniesienia - zaczął. Myślę, że te - jak ludzie zwą epizody - są dla niektórych maleńkie, a dla innych mogą być dużym wydarzeniem - bronił koleżanki.

Zwrócił się też do osób, które podważają bollywoodzką karierę Janoszek:

Życzę tym wszystkim, którzy uważają, że jakieś kariery są wymyślone - za mnie szyją skrzaty w pracowni, ja tego nie projektuję - takich uniesień związanych z sukcesem. (...) Możesz coś osiągnąć, a potem ktoś stara się to podeptać.

Cieszmy się z małych rzeczy, nawet jeżeli jest to mały epizod w Bollywood, Hollywood, jakimkolwiek "wood". Ja jej kibicuję, bo uważam, że przetrzeć taki szlak, gdzie jest tyle osób, które stoją w kolejce do kariery, to jest coś - kontynuował.