Dawno niewidziana Kim Basinger spaceruje po Malibu. Bardzo się zmieniła? (ZDJĘCIA)

Kim Basinger była jedną z największych gwiazd lat 80. Popularności dodawały jej jeszcze związki z Princem czy Alekiem Baldwinem . Małżeństwo z tym ostatnim skończyło się w 2002 roku w atmosferze skandalu. Rozpad związku odbił się zwłaszcza na ich córce, Ireland Eliesse Basinger-Baldwin , którą Alec nazwał "małą, bezmyślną świnią" . Ciekawe, czy pamięta to jego obecna żona, młodsza o 26 lat Hilaria : Alec Baldwin wyjawia sekret żony: "Jest KOLEKCJONERKĄ DZIECI"

Kim zajęło wiele lat, by otrząsnąć się z traumy po związku z Baldwinem. Aktorka rzadko była widywana publicznie, bo nawet przy okazji wyjść unikała pozowania do zdjęć. Dała się sfotografować w ostatni weekend, gdy razem z siostrą wyszła do restauracji w Malibu.