Dawno niewidziana Meghan Markle "przyłapana" na spotkaniu na mieście. Jej stylizacja była warta FORTUNĘ (ZDJĘCIA)

Anik 3 min. temu

Dior ma wiele nieprawidłowości w produkcji swoich produktów. Wykazały to liczne kontrole. Na terenie Europy w fabrykach wykorzystują dzieci do pracy, nielegalnych pracowników po 12h na dobę. Wartość tej torebki to max 50-100$ dla ciemnoty 2tys$. Wstyd to nosić! Ale próżna biedota umysłowa się zachwyca. Armani podobnie...