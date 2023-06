Dawno niewidziana Monika Pietrasińska prezentuje umięśniony brzuch i NOWĄ TWARZ (ZDJĘCIA)

Pietrasińska, jak to ma w zwyczaju, postarała się, by i jej "look" nie przeszedł niezauważony. Na imprezie pojawiła się więc w podkreślającym kształty granatowym komplecie, na który składały się krótki top oraz obcisła spódnica do kostek. Uwagę, poza umięśnionym brzuchem celebrytki, zwracało także jej obuwie. Pietrasińska miała bowiem na stopach oryginalne, czerwone klapki na obcasie.