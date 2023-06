Monika Goździalska dokazuje na imprezie "Glamour" w... kusym topie i PRZEŚWITUJĄCEJ spódnicy (ZDJĘCIA)

We wtorek warszawska śmietanka towarzyska miała kolejną okazję do tego, by się wystroić i ruszyć na podbój ścianek. Chodzi oczywiście o 20. urodziny magazynu "Glamour", które przyciągnęły szereg znanych twarzy. Kolejny wieczór na celebryckim evencie postanowili spędzić m.in. Magdalena Lamparska, Joanna Racewicz czy Ralph Kamiński.