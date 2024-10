Vanessa Paradis na Lumière Film Festival

Fajnie wygląda, ma w sobie klasyczną francuską nonszalancję i pozorną niedbałość. Nie dziwię się, że Johnny tak na nią leciał i do dzisiaj ją wspomina ciepło, uroda wymagająca, dla faceta który nie leci na łatwe i oczywiste piękno (dlatego się zdziwiłam potem, że ktoś taki się ożenił z Amber). A swoją drogą, nie wiem o co chodzi, ze niektóre kobiety, które mają dostęp do najlepszych fryzjerów, kosmetyków itd, mają zawsze brzydkie strąkowate włosy. Jak np. Monika Olejnik albo Britney. No zawsze brzydkie