Dawno niewidziany Czarek Lis opuszcza studio "Dzień Dobry TVN" w towarzystwie Kingi Rusin

Od after party minął już miesiąc, ale Pudelek nie zapomina i nadal dzielnie śledzi poczynania Kingi "wróciłam do domu o 7" Rusin. Fani bowiem cierpliwie czekali na powrót reporterki bez granic do Polski oraz do pracy. W końcu tak się stało, choć nie brakowało też spekulacji, że być może Rusin nie zawita ponownie do "Dzień Dobry TVN". Wówczas jednak Kinia postanowiła uspokoić wielbicieli, którzy nie wyobrażają sobie poranków bez jej udziału.