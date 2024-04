Dekadę temu Michał Szpak życzył siostrze "więcej stosunków" z okazji urodzin. Kim jest i czym się dziś zajmuje słynna Marlena?

Medialna kariera Michała Szpaka rozpoczęła się 12 lat temu w programie X-Factor. Choć kontrowersyjny artysta od pierwszego wejrzenia zraził do siebie ówczesną jurorkę, Maję Sablewską, która skrytykowała go za styl, udało mu się wywalczyć w programie aż drugie miejsce.

To wtedy (na przekór śmieszkującej z jego wyglądu publiczności) swoim wykonaniem piosenki "Dziwny jest ten świat" pochodzącemu z Jasła 21-latkowi udało się podbić serca widzów. Choć w Polsce odstępstwa od normy często nie są mile widziane, o dziwo finaliście X-Factora udało się przekonać do siebie rodaków i z powodzeniem zaistnieć na rodzimej scenie muzycznej.

"Barwny ptak" estrady świetnie odnajduje się również w świecie telewizji: artysta przez kilka sezonów pełnił funkcję jurora w "The Voice of Poland", a w tym roku zasiadł w jury kontrowersyjnego - jak na polskie standardy - show "Drag Me Out", gdzie rozpoznawalni mężczyźni wprowadzani byli przez swoje mentorki do kolorowego świata dragu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Michał Szpak nie owija w bawełnę: "Nie lubię siebie słuchać i nie lubię siebie oglądać"

Życzył jej "więcej seksu" z okazji urodzin. Kim jest słynna Marlena, siostra Michała Szpaka?

Nie da się ukryć, że natura skandalisty drzemiąca w Michale dawała o sobie znać już na samym początku jego medialnej kariery. W 2014 roku w mediach społecznościowych artysty zagościło krótkie nagranie z życzeniami urodzinowymi dla jego starszej siostry, Marleny. Odziany w kuse spodenki i tank top wił się przed telefonem, śpiewając swoją wersję "Happy Birthday". Kontrowersję wywołała nie dzika choreografia, tylko treść życzeń dla jubilatki. Brat życzył jej bowiem "więcej stosunków" oraz "więcej satysfakcji".

Co więcej wiemy o Marlenie z ikonicznego wideo, które do dziś jest hitem w sieci i doczekało się milionów wyświetleń? Marlena jest jedną z czworga rodzeństwa Szpaków. Dzielą ją z Michałem 4 lata różnicy. 38-latka od lat układa sobie życie w Neapolu, gdzie spełnia się jako śpiewaczka operowa. Pasja do muzyki, którą oboje dzielą, sprawiła że kilka razy dane im było wystąpić razem na scenie.

Relacje nasze zawsze były dobre, od początku się wspieraliśmy. Ale ja szybko wyjechałam, bo najpierw do Krakowa, potem do Włoch. Od młodych lat mieszkaliśmy oddzielnie, ale to nas jeszcze bardziej wzmocniło - opowiadała Marlena Szpak w rozmowie z JastrząbPost.

W tym samym wywiadzie wyjawiła, jaką cechę dorastającego Michała zapamiętała najmocniej.

To zaskakujące, ale był wstydliwym chłopcem. Wrażliwym, ale wstydliwym. Na rodzinnych spotkaniach śpiewał dla nas, ale zza fotela, bo tak mocno się wstydził. Potem bardzo się rozwinął i bardzo podziwiam to, jaką drogę przeszedł - mówiła.

Choć żyją tysiące kilometrów od siebie, Michała i Marlena wciąż są sobie bliscy i pielęgnują rodzinne więzy. Ze względu na dzielącą ich odległość nie mogą spędzać razem każdej wolnej chwili, ale ich spotkania odbijają się szerokim echem w mediach społecznościowych. W zeszłe święta Bożego Narodzenia opublikowali rodzinne zdjęcia inspirowane biblią. Na potrzeby sesji Marlena wystąpiła w roli Maryi, Michał Szpak zaś został ucharakteryzowany na Jezusa.

Fajne z nich rodzeństwo?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Happy birthday Marlena Michał szpak

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.