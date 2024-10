Deynn pokazuje zdjęcia USG i daje do zrozumienia, że długo starali się o dziecko: "Ostatnie miesiące doprowadzały mnie do "pie*dolca""

Maluszku, powstałeś z miłości, o którą przez ostatnie miesiące bardzo walczyliśmy. W pewnym momencie światełko nadziei zgasło, ale wspólnymi siłami staraliśmy się je zapalić na nowo. Teraz się pali i to bardzo mocnym i ciepłym płomieniem. Nie możemy się doczekać - piszą pod filmem przyszli rodzice, odnosząc się do niedawnego kryzysu.

Deynn pokazała zdjęcia badania USG i test ciążowy. Szczere słowa o staraniach o dziecko

W końcu się udało. Jestem w cholerę szczęśliwa, bo to było moje marzenie. I już ostatnie miesiące doprowadzały mnie do dosłownie "pie*dolca" na tym punkcie - zdradza.

W końcu nie muszę się ukrywać. Mogę iść normalnie do lekarza bez umawiania się na godziny po zamknięciu kliniki, nie muszę wychodzić tylnym wyjściem, nie muszę nosić worków, aby zakryć brzuszek, i w końcu mogę do Was tutaj wrócić. Nawet nie wiecie, jak czekałam na moment, gdy podzielę się z Wami tą cudowną nowiną. Mam wiele historii do opowiedzenia - czytamy.